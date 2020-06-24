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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200624/1573427983.html
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 4,5% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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нефть
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

18:00 24.06.2020 (обновлено: 18:01 24.06.2020)
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 4,5% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
13 июня, 08:00
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Падение цен на нефть ускорилось после того, как несколькими минутами ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране выросли до 540,7 миллиона баррелей, тем самым уже в третий раз обновив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков.
Кроме того, добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей, до 11 миллионов. Показатель беспрерывно опускался с начала апреля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАНефтьЭкономика
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