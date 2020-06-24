Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

Падение цен на нефть ускорилось после того, как несколькими минутами ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране выросли до 540,7 миллиона баррелей, тем самым уже в третий раз обновив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков.