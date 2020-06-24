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На Украине увеличилось число пострадавших из-за наводнения областей
Пять из 24 областей Украины пострадали в результате наводнения в западной части страны, ситуация остается критической, заявил в среду премьер-министр Украины... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:54
мвд украины
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ивано-франковская область
украина
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд украины, закарпатская область, ивано-франковская область, украина, происшествия, в мире

На Украине увеличилось число пострадавших из-за наводнения областей

17:54 24.06.2020
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© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській областіПодтопления в Ивано-Франковской области Украины
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській області
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Пять из 24 областей Украины пострадали в результате наводнения в западной части страны, ситуация остается критической, заявил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
"Развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти областях Западной Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего: 165 населенных пунктов по состоянию на утро сегодняшнего дня попали под воздействие наводнения. Есть разрушенные дома, государственные, частные постройки… Ситуация критическая продолжается", - заявил Шмыгаль на брифинге, который транслировался на странице кабмина в Youtube.
По его словам, к числу пострадавших ранее областей добавилась Тернопольская область, в которую направилась паводковая волна. Премьер сообщил, что наводнение уже разрушило более 110 километров дорог и 19 мостов. Также в Закарпатской области пострадали 3 населенных пункта, в Черновицкой – 4, Львовской – 1.
Загрязнение воздуха в Киеве
Вчера, 12:43
На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог
Вместе с тем премьер сказал, что об убытках, которые понесли области, говорить пока рано. При этом он отметил, что первоочередно Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий наводнения необходимо выделить около 18,7 миллиона долларов, около 3 миллионов долларов - для возобновления дамб и берегов, которые были разрушены.
В среду Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Шмыгалем.
Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.
Подольский район в Киеве
Вчера, 10:43
МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы
1745811
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МВД УкраиныЗакарпатская областьИвано-Франковская областьУкраинаПроисшествияВ мире
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