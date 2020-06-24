На Украине увеличилось число пострадавших из-за наводнения областей

"Развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти областях Западной Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего: 165 населенных пунктов по состоянию на утро сегодняшнего дня попали под воздействие наводнения. Есть разрушенные дома, государственные, частные постройки… Ситуация критическая продолжается", - заявил Шмыгаль на брифинге, который транслировался на странице кабмина в Youtube.