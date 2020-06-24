Дуда рассказал, как будет выглядеть "Форт Трамп" в Польше

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда рассказал журналистам, как будет выглядеть "Форт Трамп" на территории Польши.
Дуда 24 июля посещает США. Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении, энергетики, в том числе ядерной.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
По словам Дуды, когда он представил первый раз Трампу идею названия "Форт Трамп", то тот "просто смеялся".
"Это стало названием определенной военно-политической акции, которую мы проводили, которую я хотел проводить, с чем я обращался к президенту США – то есть увеличение американского присутствия в Польше и на восточном фланге НАТО и в значении военных единиц и людей, и в значении инфраструктуры", - рассказал Дуда журналистам в среду в Вашингтоне.
"Именно это мы назвали "Форт Трамп". Обратите, пожалуйста, внимание, что сегодня в Польше есть много мест, где находятся американские солдаты, где есть инфраструктура, где американские солдаты несут свою службу. Так что "Форт Трамп" - это я могу смело сказать - не является названием военной базы в физическом смысле. Это только общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства... Дональда Трампа", - пояснил Дуда.