Дуда рассказал, как будет выглядеть "Форт Трамп" в Польше

Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Именно это мы назвали "Форт Трамп". Обратите, пожалуйста, внимание, что сегодня в Польше есть много мест, где находятся американские солдаты, где есть инфраструктура, где американские солдаты несут свою службу. Так что "Форт Трамп" - это я могу смело сказать - не является названием военной базы в физическом смысле. Это только общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства... Дональда Трампа", - пояснил Дуда.