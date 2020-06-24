В Минобороны Германии призвали США помнить об Акте Россия-НАТО

"Для меня и для нас в Германии НАТО - это сообщество с общими ценностями. Это не торговая организация, а безопасность не товар. Американские войска и гражданский состав, которые находятся в Германии, - это персонал, который, конечно, обеспечивает безопасность Германии совместно с нашими войсками и нашими европейскими партнерами, но они также здесь из-за коллективной безопасности, они посылают очень, очень сильный сигнал, например, России", - заявила она.