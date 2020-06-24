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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573427658.html
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:53
75 лет великой победы
россия
александр вучич
сербия
безопасность
политика
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Сербы братья
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Действительно-"парад"..(
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россия
сербия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
2020-06-24T17:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, александр вучич, сербия, безопасность, политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

17:46 24.06.2020 (обновлено: 17:53 24.06.2020)
56264
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
"Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Тем, что я указал на сердце, я хотел показать, насколько я люблю сербский флаг, армию и Сербию", — написал глава государства в Facebook.
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В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Помимо российских, по Красной площади прошли бойцы Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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75 лет Великой ПобедыРоссияАлександр ВучичСербияБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Сербы братья
24 июня, 18:35
Denis Yurchenko
22600102
Действительно-"парад"..(
24 июня, 18:36
АНАнатолий Недопустимое имя
2511116139
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