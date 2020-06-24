https://ria.ru/20200624/1573427658.html
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:46
2020-06-24T17:53
75 лет великой победы
россия
александр вучич
сербия
безопасность
политика
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https://ria.ru/20200624/1573421475.html
Denis Yurchenko
Сербы братья
229
Анатолий Недопустимое имя
Действительно-"парад"..(
183
12
россия
сербия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
2020-06-24T17:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр вучич, сербия, безопасность, политика