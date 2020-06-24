Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии

"Я думаю, что у оппозиции очень отличаются цели, но одна цель их объединяет — это стремление избавиться от правительства. Действующее правительство представляет собой интересы правительства Додона, поэтому шансы, что оно падет в ближайшее время, весьма велики. Я думаю, что есть вероятность создания нового правительства из рядов оппозиции, причем оно может быть правительством технократов", - пояснил Цэрану РИА Новости.

Аналитик также прокомментировал все три сценария, предложенных Додоном. По его словам, вариант создания нового парламентского большинства из четырех партий совершенно невозможен, поскольку это будет самоубийственный шаг для партии "Действие и солидарность" и партии "Платформа "Достоинство и правда". Также Цэрану полагает, что не стоит обсуждать вариант проведения досрочных выборов парламента до тех пор, пока КС не вынесет решения, относительно возможности совместного избрания депутатов и президента.