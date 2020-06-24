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Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии
Правительство Молдавии рискует в ближайшее время отправиться в отставку, оппозиция может создать новый кабинет министров, заявил в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:45
игорь додон
молдавия
в мире
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молдавия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
игорь додон, молдавия, в мире

Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии

17:45 24.06.2020
1527
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Правительство Молдавии рискует в ближайшее время отправиться в отставку, оппозиция может создать новый кабинет министров, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану.
На прошлой неделе в парламенте Молдавии произошли очередные перестановки, в результате чего коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства. В связи с этим президент Игорь Додон предложил три варианта развития событий. Первый вариант предполагает сохранение действующего правительства без поддержки парламентского большинства, второй вариант — создание новой коалиции, в которую помимо Соцпартии и демократов войдут партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда", третий вариант — проведение досрочных парламентских выборов. Некоторые молдавские политики полагают, что переизбрание депутатов можно провести в один день с выборами президента, запланированными на 1 ноября, решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд республики.
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"Я думаю, что у оппозиции очень отличаются цели, но одна цель их объединяет — это стремление избавиться от правительства. Действующее правительство представляет собой интересы правительства Додона, поэтому шансы, что оно падет в ближайшее время, весьма велики. Я думаю, что есть вероятность создания нового правительства из рядов оппозиции, причем оно может быть правительством технократов", - пояснил Цэрану РИА Новости.
Аналитик также прокомментировал все три сценария, предложенных Додоном. По его словам, вариант создания нового парламентского большинства из четырех партий совершенно невозможен, поскольку это будет самоубийственный шаг для партии "Действие и солидарность" и партии "Платформа "Достоинство и правда". Также Цэрану полагает, что не стоит обсуждать вариант проведения досрочных выборов парламента до тех пор, пока КС не вынесет решения, относительно возможности совместного избрания депутатов и президента.
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"Вариант сохранения действующего правительства исключать нельзя, хотя миноритарное правительство — это слабое правительство, которое в любой момент может пасть, поэтому в условиях политического кризиса в Молдавии подобный сценарий является нежелательным. Сейчас наблюдается тенденция к распаду существующего парламентского большинства, все говорит о том, что этот процесс продолжается и он уже достиг критической точки, главная проблема в том, смогут ли объединиться представители оппозиции", - подчеркнул Цэрану.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов. В случае объединения оппозиции и присоединения к ней независимого депутата правительство может быть отправлено в отставку.
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