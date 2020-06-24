Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане

"По приблизительным оценкам, число боевиков ИГ* в Ираке и Сирии составляет от 11 тысяч до 18 тысяч человек, включая несколько тысяч иностранных боевиков… Численность ИГ*-Хорасан (в Афганистане) оценивается примерно в 1 тысячу боевиков", - говорится в опубликованном в среду докладе.