Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Число боевиков группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч, еще около 1 тысячи боевиков находятся в Афганистане, сообщает госдепартамент США в докладе по борьбе с терроризмом за 2019 год.
"По приблизительным оценкам, число боевиков ИГ* в Ираке и Сирии составляет от 11 тысяч до 18 тысяч человек, включая несколько тысяч иностранных боевиков… Численность ИГ*-Хорасан (в Афганистане) оценивается примерно в 1 тысячу боевиков", - говорится в опубликованном в среду докладе.
Отмечается, что ИГ* усилила свое присутствие за пределами зоны конфликта в Ираке и Сирии.
"В частности, ядро ИГ* создает финансовые и логистические центры в Центральной и Восточной Африке, Северной Африке и Западной Африке. ИГ* также объявила, что группировка создала два новых филиала в Пакистане и Индии", - говорится в документе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России