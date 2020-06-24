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Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане
Число боевиков группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч, еще около 1 тысячи боевиков находятся в Афганистане,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:41
государственный департамент сша
афганистан
ирак
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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государственный департамент сша, афганистан, ирак, сирия, сша, в мире

Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане

17:41 24.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Число боевиков группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч, еще около 1 тысячи боевиков находятся в Афганистане, сообщает госдепартамент США в докладе по борьбе с терроризмом за 2019 год.
"По приблизительным оценкам, число боевиков ИГ* в Ираке и Сирии составляет от 11 тысяч до 18 тысяч человек, включая несколько тысяч иностранных боевиков… Численность ИГ*-Хорасан (в Афганистане) оценивается примерно в 1 тысячу боевиков", - говорится в опубликованном в среду докладе.
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Отмечается, что ИГ* усилила свое присутствие за пределами зоны конфликта в Ираке и Сирии.
"В частности, ядро ИГ* создает финансовые и логистические центры в Центральной и Восточной Африке, Северной Африке и Западной Африке. ИГ* также объявила, что группировка создала два новых филиала в Пакистане и Индии", - говорится в документе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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