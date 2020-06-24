В Британии могут сократить более 20 тысяч сотрудников аэропортов

"Ассоциация операторов аэропортов призывает правительство Соединенного Королевства принять решительные меры для поддержки осажденного авиационного сектора Великобритании после ожидаемой крупномасштабной потери рабочих мест в аэропортах по всей стране", - говорится в заявлении организации.

Согласно расчетам ассоциации, в 2020 году пассажиропоток будут значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорты привлекают лишь небольшую часть людей, состоящих в штате. Общая потеря рабочих мест в аэропортах и обслуживающих компаниях может превысить 110 тысяч человек.