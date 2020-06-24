Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573427397.html
В Британии могут сократить более 20 тысяч сотрудников аэропортов
Более 20 тысяч сотрудников аэропортов Великобритании могут потерять работу из-за сокращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, заявила британская... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_151:0:2823:1503_1400x0_80_0_0_17e631ae4942c54125be18b92de2652a.jpg
https://ria.ru/20200317/1568732585.html
https://ria.ru/20200518/1571597452.html
1
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_151:0:2823:1503_1400x0_80_0_0_17e631ae4942c54125be18b92de2652a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_819:0:2823:1503_1400x0_80_0_0_1ee49f6117cf17fd04d84df26e386267.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_1150:0:2653:1503_1400x0_80_0_0_942b25463ba72564124ae0ce8c1ce9d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии могут сократить более 20 тысяч сотрудников аэропортов

17:40 24.06.2020
626
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСамолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик
ЛОНДОН, 24 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Более 20 тысяч сотрудников аэропортов Великобритании могут потерять работу из-за сокращения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, заявила британская Ассоциация операторов аэропортов (АОА).
"Ассоциация операторов аэропортов призывает правительство Соединенного Королевства принять решительные меры для поддержки осажденного авиационного сектора Великобритании после ожидаемой крупномасштабной потери рабочих мест в аэропортах по всей стране", - говорится в заявлении организации.
Согласно расчетам ассоциации, в 2020 году пассажиропоток будут значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аэропорты привлекают лишь небольшую часть людей, состоящих в штате. Общая потеря рабочих мест в аэропортах и обслуживающих компаниях может превысить 110 тысяч человек.
Самолеты авиакомпании British Airways в аэропорту Хитроу в Лондоне
17 марта, 15:33Распространение нового коронавируса
В Британии могут закрыть аэропорты без господдержки из-за коронавируса
"Мы сталкиваемся с существенными проблемами при восстановлении после разрушительного воздействия COVID-19, и мы призываем правительство сделать гораздо больше и срочно принять меры для защиты рабочих мест в авиационном секторе, многие из которых имеют высокую квалификацию", - призвала исполнительный директор Ассоциации операторов аэропортов Британии Карен Ди.
Шасси пассажирского самолета
18 мая, 10:22Распространение нового коронавируса
Посольство Британии сообщило о вывозном рейсе Москва — Лондон 23 мая
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1001100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на Мюнхенской конференции по безопасности
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Минобороны Германии призвали США помнить об Акте Россия-НАТО
На Сахалине был дан салют в честь 75-летия Победы
Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прогремел салют в честь Победы
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда рассказал, как будет выглядеть "Форт Трамп" в Польше
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
На Украине увеличилось число пострадавших из-за наводнения областей
Посол США в Канаде Келли Крафт.
США призвали Палестину изучить "сделку века"
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Служащие нацгвардии США будут охранять памятники в Вашингтоне
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда призвал оставить в Европе американские войска, выводимые из Германии
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане выявили почти 600 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния