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Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:54
доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы
дональд трамп
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роберт мюллер
майкл флинн
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в мире
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доклад разведки сша о "российском вмешательстве" в выборы, дональд трамп, сергей кисляк, роберт мюллер, майкл флинн, сша, в мире

Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна

17:35 24.06.2020 (обновлено: 17:54 24.06.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа.
Как следует из опубликованных документов, суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая ранее сняла обвинения с Флинна в даче ложных показаний.
Соответствующее решение направлено в федеральный суд округа Колумбия, который ранее отказал прокуратуре.
Трамп кратко прокомментировал в Twitter решение суда. "Прекрасно! Апелляционный суд удовлетворил ходатайство министерства юстиции прекратить уголовное дело против генерала Майкла Флинна", - написал президент.
Майкл Флинн
30 мая, 01:07
Стали известны подробности переговоров Флинна и Кисляка
Ранее министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Судья Эмметт Салливан отказался это сделать и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать, а приговорить Флинна за преступление, в котором он уже признался ранее. Эксперт также предложил наказать Флинна за то, что тот лгал суду, поскольку он сначала признался в совершении преступлении, а затем пытался отозвать признание.
Флинн был советником Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
Здание посольства США в Киеве
23 марта 2019, 08:00
Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
Недавно рассекреченные документы ФБР за 2016-17 годы, по мнению нынешней администрации, свидетельствуют, что слежка за окружением Трампа и "российское расследование" были начаты незаконно. Кроме того, появились свидетельства того, что Флинна специально провоцировали на дачу ложных показаний. Трамп называл дело политически мотивированным и уже пригрозил судебным разбирательством.
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Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыДональд ТрампСергей КислякРоберт МюллерМайкл ФлиннСШАВ мире
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