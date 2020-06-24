Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна

Как следует из опубликованных документов, суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая ранее сняла обвинения с Флинна в даче ложных показаний.

Недавно рассекреченные документы ФБР за 2016-17 годы, по мнению нынешней администрации, свидетельствуют, что слежка за окружением Трампа и "российское расследование" были начаты незаконно. Кроме того, появились свидетельства того, что Флинна специально провоцировали на дачу ложных показаний. Трамп называл дело политически мотивированным и уже пригрозил судебным разбирательством.