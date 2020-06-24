Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573427123.html
В центре Москвы произошел пожар в кафе
Жировые отложения горели в кафе на старом Арбате в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151791/96/1517919618_0:0:2208:1242_1400x0_80_0_0_43c24d7b51c5647d6f7e5bcd905d002b.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151791/96/1517919618_0:0:2208:1242_1400x0_80_0_0_43c24d7b51c5647d6f7e5bcd905d002b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151791/96/1517919618_277:0:1933:1242_1400x0_80_0_0_1a41ea7ad6a4f6b427cf28b150b2533e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151791/96/1517919618_484:0:1726:1242_1400x0_80_0_0_b06a4a5f75b7487364ce2c6b043b46ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В центре Москвы произошел пожар в кафе

17:31 24.06.2020
5364
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жировые отложения горели в кафе на старом Арбате в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Улица Арбат, дом 4, строение 1. Вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе, частично горел утеплитель", - сказали в ведомстве.
По данным МЧС, общая площадь возгорания составила около пяти погонных метров.
021625
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Автомобили скорой медицинской помощи
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Салют в Москве
В Москве рассказали о перекрытиях из-за проведения салютов 24 июня
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич на торжественном открытии Аллеи Героев Советского Союза. Стоп-кадр видео
Глава думы Тобольска в День памяти и скорби поздравил народ с праздником
Акция оппозиции в Минске
В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек
Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров: "Любой ростовский мальчик любит Сочи"
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
Кабмин Молдавии готовится к наводнениям в стране
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния