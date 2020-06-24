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Служащие нацгвардии США будут охранять памятники в Вашингтоне
Национальная гвардия округа Колумбия в США предоставит невооруженных служащих гвардии для обеспечения дополнительной безопасности памятников в Вашингтоне,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (город), сша, в мире

Служащие нацгвардии США будут охранять памятники в Вашингтоне

17:19 24.06.2020
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© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
© РИА Новости
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Национальная гвардия округа Колумбия в США предоставит невооруженных служащих гвардии для обеспечения дополнительной безопасности памятников в Вашингтоне, сообщает Fox News со ссылкой на управление нацгвардии.
"Национальная гвардия округа Колумбия в ответ на запрос о поддержке сотрудников правоохранительных органов направила невооруженный персонал... Ожидается, что привлеченные гвардейцы обеспечат охрану местных памятников и критической инфраструктуры", - заявил телеканалу представитель Национальной гвардии майор Роберт Перино.
Представитель министерства обороны заявил, что во вторник министр сухопутных сил США Райан Маккарти подписал меморандум, разрешающий активацию сил Национальной гвардии округа Колумбия, после того как национальная полиция парков обратилась с просьбой о помощи.
Чиновник подчеркнул, что на данный момент служащие нацгвардии еще не были направлены на улицы города.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
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