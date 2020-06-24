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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573426564.html
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 364, до 15 078, всего умерли 495 человек, сообщил в среду государственный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
молдавия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

17:16 24.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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Ослабление карантинных мер в Кишиневе
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 364, до 15 078, всего умерли 495 человек, сообщил в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 364 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15078. Всего 8400 человек были вылечены, а 495 скончались из-за COVID-19", - сообщил Рымиш.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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