В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 364, до 15 078, всего умерли 495 человек, сообщил в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 364 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15078. Всего 8400 человек были вылечены, а 495 скончались из-за COVID-19", - сообщил Рымиш.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.