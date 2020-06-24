Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200624/1573426452.html
Памфилова рассказала, как проголосует по поправкам
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что планирует голосовать по поправкам в конституцию традиционным способом. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:14
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1400x0_80_0_0_2da60cda0794af3587e8448f21ce758c.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421679.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1400x0_80_0_0_2da60cda0794af3587e8448f21ce758c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_5fb53a3c4f7c708d42096cc90e4ac0e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_381:0:2429:2048_1400x0_80_0_0_163adbd095d0f516437066602d0a0973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, здоровье - общество, москва

Памфилова рассказала, как проголосует по поправкам

17:14 24.06.2020
402
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что планирует голосовать по поправкам в конституцию традиционным способом.
"Мне это важно, я буду голосовать традиционно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, как она будет голосовать по поправкам в конституцию в интервью телеведущей Елене Летучей на ее канале в YouTube.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на первое июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 15:06Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве будут ежедневно проводить дезинфекцию участков для голосования
10530313
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЗдоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Служащие нацгвардии США будут охранять памятники в Вашингтоне
Олег Дерипаска
Суд в Британии признал законным изъятие документов бывшей фирмы Дерипаски
Режиссер Эмир Кустурица
Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда призвал оставить в Европе американские войска, выводимые из Германии
Американские военные в Польше
Дуда не подтвердил планы по увеличению американского контингента в Польше
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Минобороны Германии призвали США помнить об Акте Россия-НАТО
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Кабмин обсудит выделение десяти тысяч рублей на детей до 16 лет
02:04Профсоюзы требуют уволить главу комитета Рады за слова о кастрации людей
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния