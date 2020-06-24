Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с властями Катара ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и палестино-израильское урегулирование, сообщает МИД РФ.
Накануне в Дохе Богданов провел встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, а также побеседовал с министром финансов Катара Али Аль-Имади. В среду Богданов был принят госминистром обороны Халедом Аль-Атыйей и провёл консультации с госминистром по иностранным делам Катара Султаном аль-Мурейхи.
"В ходе состоявшихся встреч и бесед были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога, углубление деловой кооперации и культурно-гуманитарных контактов, а также активизацию взаимодействия в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, на встречах обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке "с акцентом на задачи достижения политических развязок конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене, а также преодоления нынешней тупиковой ситуации в палестино-израильском урегулировании на общепризнанной международно-правовой основе".
"Затрагивались перспективы устойчивой стабилизации положения в зоне Персидского залива посредством продвижения в этом стратегически важном районе мира конструктивной, объединительной повестки дня, формирования при участии всех заинтересованных государств коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы", - добавили в МИД.
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