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Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с властями Катара ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и палестино-израильское урегулирование, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:09
халед бен мухаммед аль-атыйя
михаил богданов
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ливия
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катар
сирия
в мире
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халед бен мухаммед аль-атыйя, михаил богданов, йемен, ливия, доха, катар, сирия, в мире

Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

17:09 24.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с властями Катара ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и палестино-израильское урегулирование, сообщает МИД РФ.
Накануне в Дохе Богданов провел встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, а также побеседовал с министром финансов Катара Али Аль-Имади. В среду Богданов был принят госминистром обороны Халедом Аль-Атыйей и провёл консультации с госминистром по иностранным делам Катара Султаном аль-Мурейхи.
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"В ходе состоявшихся встреч и бесед были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога, углубление деловой кооперации и культурно-гуманитарных контактов, а также активизацию взаимодействия в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, на встречах обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке "с акцентом на задачи достижения политических развязок конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене, а также преодоления нынешней тупиковой ситуации в палестино-израильском урегулировании на общепризнанной международно-правовой основе".
"Затрагивались перспективы устойчивой стабилизации положения в зоне Персидского залива посредством продвижения в этом стратегически важном районе мира конструктивной, объединительной повестки дня, формирования при участии всех заинтересованных государств коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы", - добавили в МИД.
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Халед бен Мухаммед аль-АтыйяМихаил БогдановЙеменЛивияДохаКатарСирияВ мире
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