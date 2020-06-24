Богданов обсудил с властями Катара ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

"Затрагивались перспективы устойчивой стабилизации положения в зоне Персидского залива посредством продвижения в этом стратегически важном районе мира конструктивной, объединительной повестки дня, формирования при участии всех заинтересованных государств коллективных механизмов реагирования на существующие вызовы и угрозы", - добавили в МИД.