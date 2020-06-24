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Суд в Британии признал законным изъятие документов бывшей фирмы Дерипаски
Суд в Великобритании признал законным изъятие в 2018 году Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по требованию властей США... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:02
олег дерипаска
великобритания
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РИА Новости
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РИА Новости
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олег дерипаска, великобритания, сша, в мире

Суд в Британии признал законным изъятие документов бывшей фирмы Дерипаски

17:02 24.06.2020
580
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Суд в Великобритании признал законным изъятие в 2018 году Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по требованию властей США документов британской компании Terra Services, ранее принадлежавшей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, соответствующее решение в среду было вынесено группой судей британского суда.
NCA в декабре 2018 года по запросу США провело обыски в специализирующейся на недвижимости британской компании Terra Services и изъяла документы в объеме более 100 тысяч страниц. США просили обеспечить доступ к изъятым документам в рамках расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.
Олег Дерипаска
6 июня, 12:11
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Основные слушания по делу о законности изъятия британскими властями документов состоялись 18 и 19 марта в закрытом и открытом режимах. По мнению суда, NCA действовало в рамках законодательства, а компании Terra Services было отказано в пересмотре указанного дела.
"Мы отклоняем заявление о судебном пересмотре против государственного секретаря (США)", - говорится в судебном решении.
Бизнесмен Олег Дерипаска в октябре прошлого года заявлял РИА Новости, что публикации об обысках в компании Terra Services и сам их факт являются попыткой втянуть его во внутриполитические интриги США.
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Олег ДерипаскаВеликобританияСШАВ мире
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