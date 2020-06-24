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Генсек ООН призвал "квартет" способствовать диалогу Палестины и Израиля
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ближневосточный "квартет" найти взаимоприемлемую основу для возобновления взаимодействия между Палестиной и Израилем. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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антониу гуттереш, антониу гутерреш, зеев элькин, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, оон, палестина, израиль, в мире

Генсек ООН призвал "квартет" способствовать диалогу Палестины и Израиля

16:54 24.06.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / Bebeto Matthews
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ближневосточный "квартет" найти взаимоприемлемую основу для возобновления взаимодействия между Палестиной и Израилем.
Выступая на заседании СБ ООН, Гутерреш призвал региональных и международных сторонников урегулирования на основе сосуществования двух государств "помочь вернуть стороны на путь мирного урегулирования на основе переговоров".
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"Я призываю уважаемых членов ближневосточного "квартета" взять на себя… роль посредников и найти взаимоприемлемые рамки для возобновления взаимодействия межу сторонами без предусловий, вместе с нами и другими ключевыми государствами", - сказал Гутерреш.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
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Антониу ГуттерешАнтониу ГутеррешЗеев ЭлькинСовет Безопасности ООНБиньямин НетаньяхуООНПалестинаИзраильВ мире
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