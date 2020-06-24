Генсек ООН призвал "квартет" способствовать диалогу Палестины и Израиля

ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ближневосточный "квартет" найти взаимоприемлемую основу для возобновления взаимодействия между Палестиной и Израилем.
Выступая на заседании СБ ООН, Гутерреш призвал региональных и международных сторонников урегулирования на основе сосуществования двух государств "помочь вернуть стороны на путь мирного урегулирования на основе переговоров".
"Я призываю уважаемых членов ближневосточного "квартета" взять на себя… роль посредников и найти взаимоприемлемые рамки для возобновления взаимодействия межу сторонами без предусловий, вместе с нами и другими ключевыми государствами", - сказал Гутерреш.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.