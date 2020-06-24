Генсек ООН призвал "квартет" способствовать диалогу Палестины и Израиля

"Я призываю уважаемых членов ближневосточного "квартета" взять на себя… роль посредников и найти взаимоприемлемые рамки для возобновления взаимодействия межу сторонами без предусловий, вместе с нами и другими ключевыми государствами", - сказал Гутерреш.