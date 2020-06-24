Власти Италии выявили COVID у 28 спасенных в Средиземном море мигрантов

РИМ, 24 июн – РИА Новости. Медицинские власти Италии выявили заражение коронавирусом COVID-19 у 28 мигрантов, спасенных в Средиземном море судном германской НПО Sea Watch, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.
Ранее более 200 терпевших бедствие беженцев были доставлены на борт карантинного судна Moby Zaza, находящегося на рейде в сицилийском порту Порто-Эмпедокле. Во вторник всех их протестировали на коронавирус. В 28 случаях тесты показали инфицирование COVID-19. Сообщалось также, что во вторник один из мигрантов был срочно госпитализирован в инфекционную больницу города Кальтаниссетта с подозрением на туберкулез. У него также обнаружен коронавирус.
В этой связи президент Сицилии Нелло Музумечи подчеркнул, что принятое в апреле решение областных властей доставлять спасенных в море мигрантов на специальное карантинное судно, было абсолютно оправданным. "Сегодня более понятен наш прежний запрос. А те, кто бредили, обвиняя нас в расизме, теперь поняли, что мы были правы", - написал он в Facebook.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.