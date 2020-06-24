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Власти Италии выявили COVID у 28 спасенных в Средиземном море мигрантов
Медицинские власти Италии выявили заражение коронавирусом COVID-19 у 28 мигрантов, спасенных в Средиземном море судном германской НПО Sea Watch, сообщил в среду РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
средиземное море
сицилия
италия
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коронавирус covid-19, средиземное море, сицилия, италия, в мире

Власти Италии выявили COVID у 28 спасенных в Средиземном море мигрантов

16:53 24.06.2020
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
Машина скорой помощи, Италия. Архивное фото
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Медицинские власти Италии выявили заражение коронавирусом COVID-19 у 28 мигрантов, спасенных в Средиземном море судном германской НПО Sea Watch, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.
Ранее более 200 терпевших бедствие беженцев были доставлены на борт карантинного судна Moby Zaza, находящегося на рейде в сицилийском порту Порто-Эмпедокле. Во вторник всех их протестировали на коронавирус. В 28 случаях тесты показали инфицирование COVID-19. Сообщалось также, что во вторник один из мигрантов был срочно госпитализирован в инфекционную больницу города Кальтаниссетта с подозрением на туберкулез. У него также обнаружен коронавирус.
В этой связи президент Сицилии Нелло Музумечи подчеркнул, что принятое в апреле решение областных властей доставлять спасенных в море мигрантов на специальное карантинное судно, было абсолютно оправданным. "Сегодня более понятен наш прежний запрос. А те, кто бредили, обвиняя нас в расизме, теперь поняли, что мы были правы", - написал он в Facebook.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Средиземное мореСицилияИталияВ мире
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