Власти Италии выявили COVID у 28 спасенных в Средиземном море мигрантов

Ранее более 200 терпевших бедствие беженцев были доставлены на борт карантинного судна Moby Zaza, находящегося на рейде в сицилийском порту Порто-Эмпедокле. Во вторник всех их протестировали на коронавирус. В 28 случаях тесты показали инфицирование COVID-19. Сообщалось также, что во вторник один из мигрантов был срочно госпитализирован в инфекционную больницу города Кальтаниссетта с подозрением на туберкулез. У него также обнаружен коронавирус.