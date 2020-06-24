В Москве после салюта ограничат вход на некоторые станции метро

"После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы", - сообщает Московский метрополитен в Twitter.