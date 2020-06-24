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75 лет Великой Победы
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В Москве после салюта ограничат вход на некоторые станции метро
Ограничения входа пассажиров на некоторые станции московского метро возможны после завершения салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:08
75 лет великой победы
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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москва, общество

В Москве после салюта ограничат вход на некоторые станции метро

16:47 24.06.2020 (обновлено: 17:08 24.06.2020)
3744
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалют в Москве в честь 75-летия Победы
Салют в Москве в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ограничения входа пассажиров на некоторые станции московского метро возможны после завершения салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничный салют по случаю 75-летия Победы запустят в Москве в 23.00 в среду, он продлится 15 минут.

"После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы", - сообщает Московский метрополитен в Twitter.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.
Торжественные мероприятия, посвященные Победе, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной.
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75 лет Великой ПобедыМоскваОбщество
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