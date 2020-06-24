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https://ria.ru/20200624/1573425624.html
Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:44
культура
главный храм вооруженных сил россии
вооруженные силы рф
новости - религия и мировоззрение
эмир кустурица
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главный храм вооруженных сил россии, вооруженные силы рф, новости - религия и мировоззрение, эмир кустурица

Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил

16:44 24.06.2020
4284
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Эмир Кустурица
Режиссер Эмир Кустурица
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти", оставив запись в книге почетных гостей, сообщили журналистам в российском Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, больше всего кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
"Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера", - заявил Кустурица.
Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Кустурица оставил запись в книге почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил там свой отзыв.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Это тяжёлая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но, когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует", - отметил режиссер.
В Минобороны рассказали, что Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи. Кроме того, известный кинорежиссер обещал обязательно посетить Главный храм ВС РФ и уникальный музей "Дорога памяти" ещё не один раз.
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КультураГлавный храм Вооруженных сил РоссииВооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеЭмир Кустурица
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