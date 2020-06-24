Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил

"Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России - это сила, талант и вера", - заявил Кустурица.