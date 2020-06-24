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В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 37, выздоровели более 2,6 тысячи человек, сообщило... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом

16:41 24.06.2020 (обновлено: 23:57 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 24 июн — РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области выросло до 37, выздоровели более 2,6 тысячи человек, сообщило правительство региона.
По данным на 24 июня, в области зарегистрированы 4253 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 77 диагнозов. Из новых случаев: 54 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими госпитализирован 21 человек. Два заразившихся прибыли в регион из Москвы и Ярославля.
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За сутки выписаны 132 человека. Всего в Ивановской области выздоровели 2630 пациентов с COVID-19.
"В статистику по летальным исходам за последние сутки включены еще два человека. Первый пациент 71 года из Кинешмы, был в контакте с другом, заболевшим СOVID-пневмонией. Был госпитализирован в Кинешемскую ЦРБ, затем по тяжести состояния переведен в больницу имени Куваевых в Иванове. Двусторонняя пневмония развилась очень быстро, при жизни диагностировано 75% поражение легких по результатам КТ", — говорится в сообщении.
Второй умерший пациент — мужчина 56 лет из Приволжска. По данным властей, он вернулся из Дагестана и контактировал с больным СOVID-пневмонией.
"Заболевание протекало тяжело, проводились реанимационные мероприятия, пациент находился на ИВЛ. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось", — отмечают областные власти.
Таким образом, в регионе умерли 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В стационарах области с COVID-19 сейчас находятся 775 человек, в том числе на койках с кислородом — 240 человек, на аппаратах ИВЛ — 15 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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