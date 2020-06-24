В Ивановской области умерли два пациента с коронавирусом

За сутки выписаны 132 человека. Всего в Ивановской области выздоровели 2630 пациентов с COVID-19.

"Заболевание протекало тяжело, проводились реанимационные мероприятия, пациент находился на ИВЛ. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось", — отмечают областные власти.

В стационарах области с COVID-19 сейчас находятся 775 человек, в том числе на койках с кислородом — 240 человек, на аппаратах ИВЛ — 15 пациентов.