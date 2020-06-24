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В Минтруде рассказали о выплатах соцработникам за работу в пандемию
За работу в период пандемии с 15 апреля по 15 сентября на выплаты работникам соцучреждений предусмотрено 11 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:59
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коронавирус covid-19
россия
антон котяков
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, россия, антон котяков, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

В Минтруде рассказали о выплатах соцработникам за работу в пандемию

16:39 24.06.2020 (обновлено: 23:59 24.06.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовДом-интернат для престарелых и инвалидов
Дом-интернат для престарелых и инвалидов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За работу в период пандемии с 15 апреля по 15 сентября на выплаты работникам соцучреждений предусмотрено 11 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений перечислено 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что выплаты направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них. По решению президента период расчета стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца: с 15 июля по 15 сентября. На эти цели будет дополнительно направлено 3,6 миллиарда рублей.
"Дополнительные выплаты назначаются сотрудникам социальных учреждений стационарного типа за каждую смену, проведенную внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами. Всего на выплаты за период с 15 апреля по 15 сентября с учетом ранее выделенного финансирования предусмотрено более 11 миллиардов рублей", — сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
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Обязательным условием получения таких выплат является работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой для минимизации риска заражения проживающих там граждан.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КотяковЗдоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
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