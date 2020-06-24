В Минтруде рассказали о выплатах соцработникам за работу в пандемию

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений перечислено 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них. По решению президента период расчета стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлен еще на два месяца: с 15 июля по 15 сентября. На эти цели будет дополнительно направлено 3,6 миллиарда рублей.