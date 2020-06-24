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Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:22
россия
владимир маркони
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20200624/1573424761.html
https://ria.ru/20200624/1573396105.html
Оборжака. Очень хороший розыгрыш, я теперь узнал про этот вот Асмус. Харламов вроде хоккеист, про него я слышал, а второе слово слышу впервые.
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Уроды моральные!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир маркони, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

16:39 24.06.2020 (обновлено: 17:22 24.06.2020)
92993
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
Приходящие на эту передачу звезды пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные "наказания".
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
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Маркони рассказал, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими.
"В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтобы определить победителя. Прим. ред.), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки", — сказал он.
Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны.
Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.

"Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: "Нет, нет". Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем", — заключил он.

В подтверждение слов Маркони газета обратила внимание на то, что два дня назад один из участников команды Comment Out, актер Андрей Трушин, опубликовал совместное фото с Харламовым.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
Актер Гарик Харламов
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Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
6333215146
Обсудить 11
РоссияВладимир МаркониКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
Оборжака. Очень хороший розыгрыш, я теперь узнал про этот вот Асмус. Харламов вроде хоккеист, про него я слышал, а второе слово слышу впервые.
24 июня, 17:15
Naum Vygodsky
13140003
Уроды моральные!
24 июня, 17:21
Артём Ч
1070104
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