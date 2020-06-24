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Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:30
антониу гуттереш
зеев элькин
биньямин нетаньяху
оон
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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антониу гуттереш, зеев элькин, биньямин нетаньяху, оон, палестина, израиль, в мире

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину приступить к диалогу

16:30 24.06.2020
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© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Архивное фото
ООН, 24 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу.
"Я призываю лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу при поддержке международного сообщества", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
20 мая, 15:39
Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем
210001
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Антониу ГуттерешЗеев ЭлькинБиньямин НетаньяхуООНПалестинаИзраильВ мире
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