Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская нефть Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent , которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus

"Urals по-прежнему продается с премией к эталону (Brent - ред.) на фоне ограниченного предложения. Так, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель... С начала июня премия снизилась на 0,75 доллара вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок. В абсолютном выражении Urals подорожала на 7,42 доллара вслед за эталоном, до 45,06 доллара за баррель", - сообщается в обзоре агентства.

"Премия на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье остается в последнее время на уровне 2,55 доллара к эталону. Уровень премии в регионе с начала июня также снизился - на 0,25 доллара за баррель. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 7,92 доллара вслед за эталоном, до 46,06 доллара за баррель", - также уточняется в материале.

Кроме того, августовские партии российской нефти марки ESPO (ВСТО) с отгрузкой в порту Козьмино торговались 22 июня с премией в 3,73 доллара к своповым контрактам на сорт Dubai, или на 1,33 доллара за баррель дороже, чем последние июльские грузы. Отмечается, что премия на сорт достигла максимального уровня с февраля, хотя на следующий день она немного снизилась, составив 3,55 доллара.

"Поддержку ценам на легкие сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказало повышение контрактных цен ближневосточных производителей, а также снижение арбитражных отгрузок из-за ухудшения экономики таких поставок. Кроме того, спрос на сырье в АТР продолжает восстанавливаться быстрее, чем в других частях мира", - поясняют в Argus. Также агентство напоминает, что ограничение добычи в России и увеличение переработки в стране заметно сказывается на экспорте нефти.