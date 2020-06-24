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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
urals
европа
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РИА Новости
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353
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россия, цены на нефть, urals, европа, brent, экономика

Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель

16:38 24.06.2020 (обновлено: 17:02 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Рабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.
"Urals по-прежнему продается с премией к эталону (Brent - ред.) на фоне ограниченного предложения. Так, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель... С начала июня премия снизилась на 0,75 доллара вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок. В абсолютном выражении Urals подорожала на 7,42 доллара вслед за эталоном, до 45,06 доллара за баррель", - сообщается в обзоре агентства.
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"Премия на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье остается в последнее время на уровне 2,55 доллара к эталону. Уровень премии в регионе с начала июня также снизился - на 0,25 доллара за баррель. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 7,92 доллара вслед за эталоном, до 46,06 доллара за баррель", - также уточняется в материале.
Кроме того, августовские партии российской нефти марки ESPO (ВСТО) с отгрузкой в порту Козьмино торговались 22 июня с премией в 3,73 доллара к своповым контрактам на сорт Dubai, или на 1,33 доллара за баррель дороже, чем последние июльские грузы. Отмечается, что премия на сорт достигла максимального уровня с февраля, хотя на следующий день она немного снизилась, составив 3,55 доллара.
"Поддержку ценам на легкие сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказало повышение контрактных цен ближневосточных производителей, а также снижение арбитражных отгрузок из-за ухудшения экономики таких поставок. Кроме того, спрос на сырье в АТР продолжает восстанавливаться быстрее, чем в других частях мира", - поясняют в Argus. Также агентство напоминает, что ограничение добычи в России и увеличение переработки в стране заметно сказывается на экспорте нефти.
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Как уже сообщалось, в июне морской экспорт Urals, как ожидается, снизится на 37 тысяч баррелей в сутки (340 тысяч тонн) относительно майского уровня, до 1,3 миллиона баррелей в сутки (5,44 миллиона тонн). И дальнейшее снижение поставок ожидается в июле. Так, морские отгрузки сорта 1-10 июля снизятся примерно на 440 тысяч баррелей в сутки относительно уровня текущего месяца, до 863 тысяч баррелей в сутки, согласно предварительной программе экспорта.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьUralsЕвропаBrentЭкономика
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