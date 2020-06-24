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В Дижоне еще восемь человек задержали из-за беспорядков
Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни и Северной Африки, сообщил прокурор... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:27
северная африка
чеченская республика (чечня)
франция
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северная африка, чеченская республика (чечня), франция, в мире

В Дижоне еще восемь человек задержали из-за беспорядков

16:27 24.06.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни и Северной Африки, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
"24 июня были проведены несколько операций в рамках расследований (беспорядков – ред.), произведено восемь задержаний и восемь обысков", - говорится в коммюнике Матэ.
Автомобиль полиции во Франции
23 июня, 11:36
Ассоциация чеченцев во Франции осудила беспорядки в Дижоне
В документе отмечается, что в спецоперации участвовали 35 сотрудников полиции.
Это не первая операция по задержанию, которая проводится в Дижоне после случившихся беспорядков. В понедельник сообщалось о девяти задержанных.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
На прошлой неделе сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить столкновения.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
19 июня, 21:39
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
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Северная АфрикаЧеченская республика (Чечня)ФранцияВ мире
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