https://ria.ru/20200624/1573425072.html
В Дижоне еще восемь человек задержали из-за беспорядков
Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни и Северной Африки, сообщил прокурор... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:27
2020-06-24T16:27
северная африка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная африка, чеченская республика (чечня), франция, в мире
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости.
Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни
и Северной Африки, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
"24 июня были проведены несколько операций в рамках расследований (беспорядков – ред.), произведено восемь задержаний и восемь обысков", - говорится в коммюнике Матэ.
В документе отмечается, что в спецоперации участвовали 35 сотрудников полиции.
Это не первая операция по задержанию, которая проводится в Дижоне после случившихся беспорядков. В понедельник сообщалось о девяти задержанных.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
На прошлой неделе сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить столкновения.