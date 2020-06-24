В Дижоне еще восемь человек задержали из-за беспорядков

ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Правоохранительные органы в среду задержали еще восемь человек в связи с беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни и Северной Африки, сообщил прокурор города Эрик Матэ.

"24 июня были проведены несколько операций в рамках расследований (беспорядков – ред.), произведено восемь задержаний и восемь обысков", - говорится в коммюнике Матэ.

В документе отмечается, что в спецоперации участвовали 35 сотрудников полиции.

Это не первая операция по задержанию, которая проводится в Дижоне после случившихся беспорядков. В понедельник сообщалось о девяти задержанных.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.