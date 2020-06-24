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Кабмин Молдавии готовится к наводнениям в стране
Правительство Молдавии готовится предпринять все необходимые меры, чтобы подготовиться к риску затопления части республики из-за разлива рек Прут и Днестр,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:26
ион кику
молдавия
украина
происшествия
в мире
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353
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ион кику, молдавия, украина, происшествия, в мире

Кабмин Молдавии готовится к наводнениям в стране

16:26 24.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииЛиквидация ЧС в ряде районов Красноярского края
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
© Фото : МЧС России
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Правительство Молдавии готовится предпринять все необходимые меры, чтобы подготовиться к риску затопления части республики из-за разлива рек Прут и Днестр, жители некоторых населенных пунктов эвакуированы, сообщил в среду на заседании кабмина премьер Ион Кику.
"Нужно предпринять все меры по защите населения в связи с угрозой наводнений в поймах рек Прут и Днестр, в некоторых населенных пунктах идет процесс эвакуации граждан. Необходимо держать этот процесс под контролем и следить за развитием климатической ситуации, уверен, что мы преодолеем эту ситуацию", - заявил Кику.
Премьер также отметил, что в резервном фонде правительства собраны средства, которые могут быть использованы для борьбы с наводнениями. Он призвал мобилизовать все ответственные государственные органы для управления ситуацией.
Как отметили в пресс-служба правительства, премьер в среду обсудил эту ситуацию с руководством Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям. Спасатели определили, какие населенные пункты рискуют быть затоплены, местные органы власти прошли обучение, разработаны планы действий, подготовлены группы реагирования на тот случай, если избежать разлива рек не удастся.
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