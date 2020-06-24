Кабмин Молдавии готовится к наводнениям в стране

"Нужно предпринять все меры по защите населения в связи с угрозой наводнений в поймах рек Прут и Днестр, в некоторых населенных пунктах идет процесс эвакуации граждан. Необходимо держать этот процесс под контролем и следить за развитием климатической ситуации, уверен, что мы преодолеем эту ситуацию", - заявил Кику.