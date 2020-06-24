https://ria.ru/20200624/1573424761.html
Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:23
2020-06-24T16:23
культура
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
общество
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РИА Новости
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кристина асмус, гарик харламов (игорь), общество
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
"Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования", - написала она в Instagram
.
По ее словам, такая реакция общественности была очевидной.
"Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - добавила Асмус.
Актриса заявила, что не будет закрывать комментарии и предложила подписчикам продолжать "заниматься творчеством".
Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".