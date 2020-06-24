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Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:23
культура
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
общество
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353
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кристина асмус, гарик харламов (игорь), общество

Асмус прокомментировала "диванные" теории развода с Харламовым

16:23 24.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
"Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования", - написала она в Instagram.
По ее словам, такая реакция общественности была очевидной.

"Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - добавила Асмус.

Актриса заявила, что не будет закрывать комментарии и предложила подписчикам продолжать "заниматься творчеством".
Актер Гарик Харламов
Вчера, 01:42Культура
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Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
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КультураКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)Общество
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