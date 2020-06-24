На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек