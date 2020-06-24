На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
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