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На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
2020-06-24T17:03
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия - видео
видео
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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видео, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия - видео, видео, происшествия
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
2020-06-24T16:24
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На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе

16:24 24.06.2020 (обновлено: 17:03 24.06.2020)
13326
В Сети появилось видео с места инцидента со стрельбой на севере Москвы. Конфликт произошел на Алтуфьевском шоссе во вторник 23 июня.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным в одном из кафе проходила сходка преступных лидеров из кавказских республик. В ходе операции по их задержанию началась перестрелка, один человек пострадал. Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек
138533920
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия - ВидеоВидеоПроисшествия
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