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Член СПЧ предложила ввести статус "ребенок погибшего защитника Отечества"
Руководитель "Союза семей военнослужащих России", член СПЧ Мария Большакова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести статус "ребенок погибшего защитника РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:19
мария большакова
россия
владимир путин
общество
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мария большакова, россия, владимир путин, общество

Член СПЧ предложила ввести статус "ребенок погибшего защитника Отечества"

16:19 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова
Председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации Союз семей военнослужащих России Мария Большакова
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Руководитель "Союза семей военнослужащих России", член СПЧ Мария Большакова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести статус "ребенок погибшего защитника Отечества", дающий право на определенные льготы.
Большакова стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2019 год. Церемония вручения госпремий состоялась в среду в Кремле.
"Я хочу, пользуясь случаем, попросить вас, чтобы государство уделило еще больше внимания погибшим защитникам Отечества, их детям. Необходимо детям погибших защитников Отечества всех силовых ведомств и структур придать статус "ребенок погибшего защитника Отечества", - сказала Большакова во время торжественной церемонии, обращаясь к президенту РФ.
Она отметила, что ранее было принято подобное решение, но в отношении только одного ведомства. "И эти дети имеют право поступать в высшие учебные заведения по льготам, имеют право на оздоровление летнее. А из другого силового ведомства таких решений нет. Необходимо дать поручение правительству - пускай они все это как-то систематизируют, чтобы все детки были равны", - подчеркнула правозащитница.
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Она упомянула также о проблемах семей защитников, погибших во время первой и второй чеченских кампаний. "У тех одни льготы, у тех - другие льготы, вражда между мамочками начинается. Не начинается, она уже давно идет. Неправильно. Надо проанализировать это и как-то уровнять эти льготы", - убеждена Большакова.
Глава "Союза семей военнослужащих" сообщила, что сейчас готовит план обращения по всем этим проблемам. "Владимир Владимирович, буду просить вас о встрече, чтобы донести именно вам. У меня времени мало, я тяжело больна, и я хочу успеть, чтобы в ближайшие год-два все-таки решить эти проблемы. Тем более, они больших финансовых затрат для государства не несут", - заключила она.
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