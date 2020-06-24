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Нижегородская область
https://ria.ru/20200624/1573424488.html
В Нижнем Новгороде прошел парад с участием 75 единиц военной техники
"Марш Победы", в котором приняли участие 75 единиц современной военной техники, состоялся в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:24
нижегородская область
глеб никитин
парад победы
нижний новгород
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глеб никитин, парад победы, нижний новгород, москва, общество

В Нижнем Новгороде прошел парад с участием 75 единиц военной техники

16:16 24.06.2020 (обновлено: 21:24 24.06.2020)
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© Фото : Администрация Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде. 24 июня 2020
Парад Победы в Нижнем Новгороде. 24 июня 2020
© Фото : Администрация Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. "Марш Победы", в котором приняли участие 75 единиц современной военной техники, состоялся в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Нижегородский "Марш Победы" стартовал на Нижневолжской набережной сразу же после окончания трансляции военного парада в Москве.
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде
Парад Победы в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Парад Победы в Нижнем Новгороде
"В составе механизированной колонны прошли более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. В одном строю с ними промаршировали расчеты Росгвардии и МЧС России. По Нижневолжской набережной проследовали 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс "Сани", самоходная гаубица "Мста-С", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде
Парад Победы в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к нижегородцам перед началом торжественного мероприятия, подчеркнув, что в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит без присутствия зрителей. "Как и все нижегородцы, буду смотреть трансляцию торжественного мероприятия дома, с семьей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде
Парад Победы в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Отдельно Никитин обратился к нижегородским ветеранам. "Уважаемые ветераны, поверьте, очень обидно, что не удаётся в год 75-летия Победы встретиться с вами лично, пожать руку. Не удаётся вывести парад на площадь Минина и Пожарского, чтобы на трибунах были вы – люди, подарившие нам жизнь, настоящее и будущее. И - целая площадь благодарных вам потомков. Но мы не могли, несмотря на пандемию, не сказать вам ещё раз наше простое человеческое спасибо", - сказал глава региона.
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде
Парад Победы в Нижнем Новгороде
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Парад Победы в Нижнем Новгороде
Никитин подчеркнул, что отказаться от парада 9 Мая в этом году пришлось ради общей безопасности. "Мы готовились встретить юбилей Победы ярко, торжественно. Но пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Невидимый враг оказался не менее коварен, чем когда-то зримый. И сегодня ещё мы не можем вернуться к полноценной мирной жизни", - подчеркнул Никитин.
Он также отметил роль героев сегодняшнего дня – медиков. "Каждый день на передовую борьбы с коронавирусом выходят внуки и правнуки победителей – наши врачи. У каждого времени – свой фронт и свои победы. Но я уверен: наши победители могут гордиться своими последователями", - сказал губернатор.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
© Фото : Администрация Нижегородской областиПарад Победы в Нижнем Новгороде. 24 июня 2020
Парад Победы в Нижнем Новгороде. 24 июня 2020
© Фото : Администрация Нижегородской области
Парад Победы в Нижнем Новгороде. 24 июня 2020
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Нижегородская областьГлеб НикитинПарад ПобедыНижний НовгородМоскваОбщество
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