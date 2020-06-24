В Нижнем Новгороде прошел парад с участием 75 единиц военной техники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. "Марш Победы", в котором приняли участие 75 единиц современной военной техники, состоялся в "Марш Победы", в котором приняли участие 75 единиц современной военной техники, состоялся в Нижнем Новгороде , сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородский "Марш Победы" стартовал на Нижневолжской набережной сразу же после окончания трансляции военного парада в Москве

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде

"В составе механизированной колонны прошли более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. В одном строю с ними промаршировали расчеты Росгвардии и МЧС России. По Нижневолжской набережной проследовали 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс "Сани", самоходная гаубица "Мста-С", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к нижегородцам перед началом торжественного мероприятия, подчеркнув, что в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит без присутствия зрителей. "Как и все нижегородцы, буду смотреть трансляцию торжественного мероприятия дома, с семьей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде

Отдельно Никитин обратился к нижегородским ветеранам. "Уважаемые ветераны, поверьте, очень обидно, что не удаётся в год 75-летия Победы встретиться с вами лично, пожать руку. Не удаётся вывести парад на площадь Минина и Пожарского, чтобы на трибунах были вы – люди, подарившие нам жизнь, настоящее и будущее. И - целая площадь благодарных вам потомков. Но мы не могли, несмотря на пандемию, не сказать вам ещё раз наше простое человеческое спасибо", - сказал глава региона.

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области Парад Победы в Нижнем Новгороде

Никитин подчеркнул, что отказаться от парада 9 Мая в этом году пришлось ради общей безопасности. "Мы готовились встретить юбилей Победы ярко, торжественно. Но пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Невидимый враг оказался не менее коварен, чем когда-то зримый. И сегодня ещё мы не можем вернуться к полноценной мирной жизни", - подчеркнул Никитин.