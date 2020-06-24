Генсек ООН прокомментировал предстоящую аннексию Западного берега Иордана

Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии

Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии

"В случае осуществления аннексия станет самым серьезнейшим нарушением международного права, нанесет серьезный ущерб перспективам урегулирования на основе сосуществовании двух государств и подорвет возможности для возобновления переговоров", - подчеркнул генсек.