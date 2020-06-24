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https://ria.ru/20200624/1573424455.html
Генсек ООН прокомментировал предстоящую аннексию Западного берега Иордана
Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан станет серьезнейшим нарушением международного права, подорвет перспективы новых переговоров, заявил... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:28
антониу гутерреш
совет безопасности оон
биньямин нетаньяху
антониу гуттереш
оон
палестина
израиль
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/01/1555330123_0:358:2706:1880_1400x0_80_0_0_944f934d300c855e18f637e16b28a011.jpg
https://ria.ru/20200613/1572876105.html
https://ria.ru/20191208/1562118171.html
СМИ, в том числе и РИА-Новости, передергивают. Аннексия - это насильственное присоединение одним государством территории другого. Иудея, Самария и Иорданская долина никогда не были частями никакого государства. Эти земли были захвачены Иорданией в конце войны против только что созданного Израиля в 1949. Так что то, что намерен сделать сейчас Израиль - распространить свой суверенитет на земли, которые испокон веков принадлежали евреям. Да, и не очень корректно употреблять в материале слово "Палестина". Такого государства нет. То, что есть - это ПА, Палестинская администрация.
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1
палестина
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/01/1555330123_0:358:2706:1880_1400x0_80_0_0_944f934d300c855e18f637e16b28a011.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, антониу гуттереш, оон, палестина, израиль, в мире

Генсек ООН прокомментировал предстоящую аннексию Западного берега Иордана

16:14 24.06.2020 (обновлено: 16:28 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ООН, 24 июн – РИА Новости. Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан станет серьезнейшим нарушением международного права, подорвет перспективы новых переговоров, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Я обращаюсь к вам сегодня с глубоким чувством обеспокоенности по поводу меняющейся ситуации в Израиле и Палестине. Мы переживаем переломный момент. Угроза Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега встревожила палестинцев, многих израильтян и международное сообщество в целом", - сказал Гутерреш.
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13 июня, 09:17
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"В случае осуществления аннексия станет самым серьезнейшим нарушением международного права, нанесет серьезный ущерб перспективам урегулирования на основе сосуществовании двух государств и подорвет возможности для возобновления переговоров", - подчеркнул генсек.
Он призвал власти Израиля отказаться от своих планов. "Я призываю правительство Израиля отказаться планов аннексии" , - заявил Гутерреш.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.
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8 декабря 2019, 12:54
Израиль рассчитывает на поддержку США в случае аннексии долины Иордана
2250016
Обсудить 1
Антониу ГутеррешСовет Безопасности ООНБиньямин НетаньяхуАнтониу ГуттерешООНПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
СМИ, в том числе и РИА-Новости, передергивают. Аннексия - это насильственное присоединение одним государством территории другого. Иудея, Самария и Иорданская долина никогда не были частями никакого государства. Эти земли были захвачены Иорданией в конце войны против только что созданного Израиля в 1949. Так что то, что намерен сделать сейчас Израиль - распространить свой суверенитет на земли, которые испокон веков принадлежали евреям. Да, и не очень корректно употреблять в материале слово "Палестина". Такого государства нет. То, что есть - это ПА, Палестинская администрация.
24 июня, 18:19
yya.kirgiz91
1100003
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