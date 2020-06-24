Бельгия переходит к четвертому этапу снятия ограничений

БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Бельгийские власти одобрили смягчение ряда мер по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости в последние недели, заявила в среду премьер-министр Бельгийские власти одобрили смягчение ряда мер по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости в последние недели, заявила в среду премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам заседания Совета безопасности.

"Мы переходим к четвертой фазе с 1 июля при сохранении шести санитарных правил", - сказала премьер.

По ее словам, с 1 июля разрешается проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом пространстве. Это же касается манифестаций, которые могут проходить только после согласования местными властями.

Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время, по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.

Кроме того, жителям Бельгии разрешили ходить в магазины с близкими, проживающими под одной крышей. При этом ношение маски необязательно, но рекомендовано в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Национальный день Бельгии, который отмечается 21 июля, также пройдет с учетом санитарных мер. "Не будет празднования в парках и фейерверков. Но ряд мероприятий пройдут и будут транслироваться по телевидению", - сказала бельгийский премьер. "Вирус по-прежнему циркулирует, призываю вас соблюдать осторожность в ближайшие недели как в Бельгии, так и за ее пределами", - заключила бельгийский премьер.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей. На настоящий момент число заболевших с середины марта составляет 60 898 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов).