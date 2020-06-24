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75 лет Великой Победы
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Додон оценил участие иностранных военных в параде Победы в Москве
Президент Молдавии Игорь Додон считает, что участие военных из разных стран в параде в Москве стало символом общей Победы над фашизмом. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:36
75 лет великой победы
россия
игорь додон
парад победы
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молдавия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, игорь додон, парад победы, москва, молдавия, в мире

Додон оценил участие иностранных военных в параде Победы в Москве

16:04 24.06.2020 (обновлено: 21:36 24.06.2020)
4162
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что участие военных из разных стран в параде в Москве стало символом общей Победы над фашизмом.
В Москву на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:1575 лет Великой Победы
Парад Победы в российских городах
"Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне... Приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Молдавии.
"Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков", - добавил Додон.
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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75 лет Великой ПобедыРоссияИгорь ДодонПарад ПобедыМоскваМолдавияВ мире
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