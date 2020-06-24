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В Адыгее потушили крупный пожар на свалке
Пожар на недействующей свалке в Тахтамукайском районе Адыгеи полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тахтамукайский район
республика адыгея
происшествия
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тахтамукайский район
республика адыгея
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тахтамукайский район, республика адыгея, происшествия

В Адыгее потушили крупный пожар на свалке

16:03 24.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пожар на недействующей свалке в Тахтамукайском районе Адыгеи полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее во вторник сообщалось о локализации пожара на площади двух тысяч квадратных метров.
"По вчерашнему возгоранию на нефункционирующей свалке в 15.35 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тахтамукайский районРеспублика АдыгеяПроисшествия
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