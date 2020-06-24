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Пермский край заключил соглашение с Фондом дольщиков о достройке 36 домов
Администрация Пермского края заключила соглашение с Фондом защиты прав дольщиков на достройку 36 проблемных объектов, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:58
новости - недвижимость
дмитрий махонин
виктор толмачев
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости - недвижимость, дмитрий махонин, виктор толмачев, пермский край, общество

Пермский край заключил соглашение с Фондом дольщиков о достройке 36 домов

15:58 24.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке жилого комплекса
Рабочий на строительной площадке жилого комплекса
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий на строительной площадке жилого комплекса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Администрация Пермского края заключила соглашение с Фондом защиты прав дольщиков на достройку 36 проблемных объектов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Между Фондом защиты прав дольщиков и администрацией Пермского края подписано соглашение о софинансировании восстановления прав 2724 пострадавших граждан 36 проблемных объектов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора края пояснили, что первые дома, по которым уже начата совместная работа с Фондом, - это ЖСК "Толмачева, д. 15", "Первый Пермский микрорайон", "Екатерининская, д. 175".
"Фондом уже были инициированы все предусмотренные законом процедуры: инструментальное обследование домов, техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра", - уточняется в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, дополнительную поддержку у Фонда дольщиков попросил врио губернатора Дмитрий Махонин, отметив, что в 2020 году регион увеличил финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков с 453 до 725 миллионов рублей.
"В крае проведена большая работа, но и не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее", - цитирует Махонина пресс-служба.
Всего в настоящий момент, по данным краевых властей, в регионе числится 58 долгостроев.
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Новости - НедвижимостьДмитрий МахонинВиктор ТолмачевПермский крайОбщество
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