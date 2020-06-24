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В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
Более 500 человек освободились в Белоруссии из мест лишения свободы по амнистии к 75-летию Победы, сообщил в среду заместитель генпрокурора республики Алексей... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:55
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек

15:55 24.06.2020
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© РИА Новости / Иван РудневОхранный периметр Минской исправительной колонии
Охранный периметр Минской исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
Охранный периметр Минской исправительной колонии. Архивное фото
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Более 500 человек освободились в Белоруссии из мест лишения свободы по амнистии к 75-летию Победы, сообщил в среду заместитель генпрокурора республики Алексей Стук.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно которому планировалось полностью освободить от наказания около 5,4 тысячи человек. Закон вступил в силу в мае.
"Следует отметить, что в отношении 2104 осужденных к лишению свободы применена уже амнистия, из которых 545 освобождены, потому что у них срок наказания оставался год и менее, 379 – срок сокращен частично на один год и 1180 отказано в применении закона, исходя из личности и определенной категории преступлений", - сказал Стук в ходе видеобрифинга на сайте Белпрессцентра.
По словам заместителя генпрокурора, материалы об амнистии рассмотрены также в отношении 346 осужденных к ограничению свободы, которые были направлены в исправительные учреждения открытого типа. В том числе 184 человека освобождены от дальнейшего отбывания наказания, еще 90 срок наказания сокращен частично на один год, 72 в применении амнистии отказано.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 июля 2019, 09:33
Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
В целом, по данным Стука, под действие закона об амнистии в республике подпадают около 12 тысяч человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также 1470 осужденных, направленных в исправительные учреждения открытого типа.
Ранее, в 2019 году, в Белоруссии была проведена другая амнистия - в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Она коснулась около 9 тысяч человек, в том числе из мест лишения свободы были освобождены более 2,5 тысячи осужденных.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
23 июня, 12:3275 лет Великой Победы
Песков: вопрос проведения амнистии к 75-летию победы не обсуждается
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