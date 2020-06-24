В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек

"Следует отметить, что в отношении 2104 осужденных к лишению свободы применена уже амнистия, из которых 545 освобождены, потому что у них срок наказания оставался год и менее, 379 – срок сокращен частично на один год и 1180 отказано в применении закона, исходя из личности и определенной категории преступлений", - сказал Стук в ходе видеобрифинга на сайте Белпрессцентра.