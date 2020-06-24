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75 лет Великой Победы
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В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Одна из участниц парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:21
75 лет великой победы
россия
александр носатов (вице-адмирал)
калининград
безопасность
общество
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Молодец девушка. Респект. Уважаю.
1039
Я представляю, какая это была для неё катастрофа. Но она не запаниковала, не растерялась, а повела себя единственно правильно и тем самым достойно вышла из ситуации.
975
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр носатов (вице-адмирал), калининград, безопасность, общество

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада

15:51 24.06.2020 (обновлено: 20:21 24.06.2020)
199018
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Одна из участниц парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщила "Комсомольская правда".
Запись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как девушка с босой ступней идет в ногу с остальными.
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Как отмечает газета, командующий Балтийским флотом Александр Носатов пообещал ее поощрить.

"Потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте", — сказал он.

В пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту также сообщили местному порталу Клопс, что девушку наградят.
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75 лет Великой ПобедыРоссияАлександр Носатов (вице-адмирал)КалининградБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Молодец девушка. Респект. Уважаю.
24 июня, 16:16
yyuriy.l.07
9286401784
Я представляю, какая это была для неё катастрофа. Но она не запаниковала, не растерялась, а повела себя единственно правильно и тем самым достойно вышла из ситуации.
24 июня, 16:31
yyuriy.l.07
946720713
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