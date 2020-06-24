https://ria.ru/20200624/1573423710.html
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Одна из участниц парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:51
2020-06-24T20:21
75 лет великой победы
россия
александр носатов (вице-адмирал)
калининград
безопасность
общество
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https://ria.ru/20200624/1573421475.html
https://ria.ru/20200624/1573422905.html
yuriy.l.07
Молодец девушка. Респект. Уважаю.
1039
yuriy.l.07
Я представляю, какая это была для неё катастрофа. Но она не запаниковала, не растерялась, а повела себя единственно правильно и тем самым достойно вышла из ситуации.
975
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россия
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр носатов (вице-адмирал), калининград, безопасность, общество