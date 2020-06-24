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Ярославская область
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Ярославль отметил 75-летие Победы проездом военной техники и авиашоу
Торжества в честь 75-летия Великой Победы, организованные правительством Ярославской области, проходят в среду в регионе: в храмах в честь праздника звонят... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:36
ярославская область
парад победы
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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парад победы, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, ярославль, общество

Ярославль отметил 75-летие Победы проездом военной техники и авиашоу

15:49 24.06.2020 (обновлено: 16:36 24.06.2020)
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© Фото : Правительство Ярославской области​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
© Фото : Правительство Ярославской области
​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Торжества в честь 75-летия Великой Победы, организованные правительством Ярославской области, проходят в среду в регионе: в храмах в честь праздника звонят колокола, во дворах выступают артисты и музыканты, в областном центре состоялись проезд военной техники и авиашоу.
В Ярославской области, как и в других субъектах, 24 июня проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
"Наш народ 75 лет назад одержал историческую Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня мы отдаем дань уважения и памяти каждому, кто сражался на поле боя или ковал Победу в тылу. Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация начала налаживаться, у нас появился еще один праздничный повод – поздравить с Победой всех жителей области. Особые слова благодарности я хочу адресовать нашим ветеранам – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Дмитрия Миронова.
© Фото : Правительство Ярославской области​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
© Фото : Правительство Ярославской области
​Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле
Он подчеркнул - Ярославской области, как и всей стране, Победа далась нелегко: на фронт ушли почти 600 тысяч жителей региона, из них 200 тысяч не вернулись с поля боя. Более 220 земляков за совершенные подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, многие награждены орденами и медалями.
В честь праздника в регионе проходят торжественные события. Стартовали они в Ярославле проездом автоколонны военной техники Ярославского территориального гарнизона, региональных управлений МЧС и ФСИН России и исторических автомобилей патриотического объединения "Ленрезерв". В это же время над городом пролетели самолеты Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России.
Пешеходная колонна Ярославского территориального гарнизона и регионального управления УФСИН России прошла по центру Ярославля. Колонну сопровождал военный оркестр.
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В полдень одновременно некоторые храмы Ярославской области устроили колокольный перезвон, приняв участие в акции "Звон Победы". Во дворах ветеранов в регионе молодые артисты, музыкальные и танцевальные коллективы, участники проекта "Радость Победы" провели праздничные программы, передающие атмосферу 1945 года.
Большинство акций в честь 75-летия Великой Победы проходят в онлайн-формате. В частности, проект "Радость Победы". Для флешмоба "Голубь мира" в городах и районах организуются специальные зоны памяти, в которых каждый житель может разместить собранную собственноручно фигурку голубя, а фото опубликовать в социальных сетях с пожеланием мира и специальными хештегами.
Завершится день праздничными фейерверками.
Президент России Владимир Путин ранее отложил проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, в конце мая было принято решение перенести его на 24 июня.
Дмитрий Миронов
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Ярославская областьПарад ПобедыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьЯрославльОбщество
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