Ярославль отметил 75-летие Победы проездом военной техники и авиашоу

"Наш народ 75 лет назад одержал историческую Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня мы отдаем дань уважения и памяти каждому, кто сражался на поле боя или ковал Победу в тылу. Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация начала налаживаться, у нас появился еще один праздничный повод – поздравить с Победой всех жителей области. Особые слова благодарности я хочу адресовать нашим ветеранам – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Дмитрия Миронова.