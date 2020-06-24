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75 лет Великой Победы
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Вечорко: россияне в год 75-летия Победы доказали силу народного единства
В год 75-летия победы над фашизмом Россия доказала силу народного единства в борьбе с пандемией коронавируса, заявил главный врач Городской клинической больницы РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:38
75 лет великой победы
валерий вечорко
коронавирус в россии
россия
владимир путин
общество
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валерий вечорко, коронавирус в россии, россия, владимир путин, общество

Вечорко: россияне в год 75-летия Победы доказали силу народного единства

15:43 24.06.2020 (обновлено: 17:38 24.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
© РИА Новости
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Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В год 75-летия победы над фашизмом Россия доказала силу народного единства в борьбе с пандемией коронавируса, заявил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.
Ранее в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля, сообщалось, что главному врачу Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко присуждена госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.
"Я бесконечно признателен за столь высокую оценку моей работы, работы нашего коллектива.... Очевидно, что эта высокая государственная награда - это награда всего медицинского сообщества Москвы, да и страны в целом", - сказал Вечорко на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Пройденный профессиональный путь, по словам врача, помог ему принять новый вызов в истории человечества - пандемию.
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"Это и гордость за нашу страну, за россиян, за наших людей, за медицинских работников, которые ежедневно, не жалея себя, самоотверженно, порой вдали от семьи, продолжают борьбу за жизнь и здоровье наших пациентов. А им необходим индивидуальный подход. И в год 75-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом мы вместе, как никогда, доказали силу народного единства", - добавил Вечорко, поблагодарив президента РФ Владимира Путина за прилагаемые в борьбе с пандемией усилия со стороны государства.
Ранее Вечорко сообщил, что узнал о присвоении ему государственной награды от корреспондентов РИА Новости.
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75 лет Великой ПобедыВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииРоссияВладимир ПутинОбщество
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