Вечорко: россияне в год 75-летия Победы доказали силу народного единства

Ранее в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля, сообщалось, что главному врачу Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко присуждена госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.

"Я бесконечно признателен за столь высокую оценку моей работы, работы нашего коллектива.... Очевидно, что эта высокая государственная награда - это награда всего медицинского сообщества Москвы, да и страны в целом", - сказал Вечорко на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.