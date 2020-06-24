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Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность
Народный артист РФ и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский пообещал перевести полученные от госпремии средства в свой фонд, они пойдут на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:04
культура
россия
константин хабенский
владимир путин
жизнь без преград
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, константин хабенский, владимир путин, жизнь без преград, общество

Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность

15:40 24.06.2020 (обновлено: 17:04 24.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный артист РФ и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский пообещал перевести полученные от госпремии средства в свой фонд, они пойдут на реабилитацию и восстановление пациентов.
"Для меня большая честь получить эту премию. И спасибо огромное за хорошие слова в мой адрес, но, честное слово, это не только моя заслуга - это премия принадлежит всем сотрудникам нашего фонда, всем соратникам, которые изо дня в день помогают нам во всех наших начинаниях, всем людям, которые не жалеют ни времени, ни сил, делая наше общее дело, - это и волонтеры, и частные лица, и компании совершенно разных величин, и наши друзья из других благотворительных фондов, и, конечно же, моя большая семья, и моя мама", - сказал он на вручении государственных премий.
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Хабенский отметил, что с каждым годом желающих среди людей и компаний помочь становится все больше и больше. "В начале июня был принят очень важный для нас закон, который дает право бизнесу на налоговый вычет при благотворительных пожертвованиях. Мы сейчас ждем дополнительные ресурсы в некоммерческие организации, что даст нам возможность уже совершенно на другом уровне решать серьезные задачи и вопросы общества", - отметил артист.
"Я все средства от этой премии передам в наш благотворительный фонд, который помогает детям - а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга - бороться и побеждать. Точнее, если более конкретно, средства пойдут на очень важный этап в их жизни - реабилитацию. Это не роскошь, это не прихоть, а возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной полноценной жизни", - заключил Хабенский.
148200010
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КультураРоссияКонстантин ХабенскийВладимир ПутинЖизнь без преградОбщество
Популярные комментарии
Сначало вечно пьяного милиционера играл(путь к успеху, другой на вечно пъяном фсбшнике поднялся) потом покуривая цыгарку с видом бывалого в гримёрке адмирала колчака, теперь вона кудапонесло. Ну да в принципе хорошо, если это не уход от налогов в связи с принятые Президентом поправки. От таких всего можно ожидать
24 июня, 15:57
Марта Иванова
3001231
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