Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность

"Для меня большая честь получить эту премию. И спасибо огромное за хорошие слова в мой адрес, но, честное слово, это не только моя заслуга - это премия принадлежит всем сотрудникам нашего фонда, всем соратникам, которые изо дня в день помогают нам во всех наших начинаниях, всем людям, которые не жалеют ни времени, ни сил, делая наше общее дело, - это и волонтеры, и частные лица, и компании совершенно разных величин, и наши друзья из других благотворительных фондов, и, конечно же, моя большая семья, и моя мама", - сказал он на вручении государственных премий.