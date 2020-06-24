Хабенский переведет полученные от госпремии деньги на благотворительность

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Народный артист РФ и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский пообещал перевести полученные от госпремии средства в свой фонд, они пойдут на реабилитацию и восстановление пациентов.
"Для меня большая честь получить эту премию. И спасибо огромное за хорошие слова в мой адрес, но, честное слово, это не только моя заслуга - это премия принадлежит всем сотрудникам нашего фонда, всем соратникам, которые изо дня в день помогают нам во всех наших начинаниях, всем людям, которые не жалеют ни времени, ни сил, делая наше общее дело, - это и волонтеры, и частные лица, и компании совершенно разных величин, и наши друзья из других благотворительных фондов, и, конечно же, моя большая семья, и моя мама", - сказал он на вручении государственных премий.
Хабенский отметил, что с каждым годом желающих среди людей и компаний помочь становится все больше и больше. "В начале июня был принят очень важный для нас закон, который дает право бизнесу на налоговый вычет при благотворительных пожертвованиях. Мы сейчас ждем дополнительные ресурсы в некоммерческие организации, что даст нам возможность уже совершенно на другом уровне решать серьезные задачи и вопросы общества", - отметил артист.
"Я все средства от этой премии передам в наш благотворительный фонд, который помогает детям - а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга - бороться и побеждать. Точнее, если более конкретно, средства пойдут на очень важный этап в их жизни - реабилитацию. Это не роскошь, это не прихоть, а возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной полноценной жизни", - заключил Хабенский.