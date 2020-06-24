"Адмирал Макаров" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море

"Фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для экипажа корабля это уже второй переход из Черного в Средиземное море в этом году.