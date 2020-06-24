https://ria.ru/20200624/1573423229.html
"Адмирал Макаров" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море
Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:39
2020-06-24T15:39
адмирал макаров (фрегат)
средиземное море
севастополь
вмф рф
безопасность
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https://ria.ru/20200513/1571351395.html
средиземное море
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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адмирал макаров (фрегат), средиземное море, севастополь, вмф рф, безопасность