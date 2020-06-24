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"Адмирал Макаров" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море
Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:39
адмирал макаров (фрегат)
средиземное море
севастополь
вмф рф
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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адмирал макаров (фрегат), средиземное море, севастополь, вмф рф, безопасность

"Адмирал Макаров" пополнит группировку ВМФ в Средиземном море

15:39 24.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров"
Фрегат Адмирал Макаров
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрегат "Адмирал Макаров". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе, сообщили в пресс-службе ЧФ.
"Фрегат "Адмирал Макаров" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для экипажа корабля это уже второй переход из Черного в Средиземное море в этом году.
Корабли Черноморского флота ВМФ России
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Адмирал Макаров (фрегат)Средиземное мореСевастопольВМФ РФБезопасность
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