https://ria.ru/20200624/1573423184.html
В Латвии четвертый день не регистрируют новых случаев COVID-19
Четвертый день в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные в среду на сайте Центра профилактики и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:37
2020-06-24T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
латвия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, воз, латвия, в мире
РИГА, 24 июн – РИА Новости. Четвертый день в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные в среду на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"С начала пандемии проведено 141713 тестов, коронавирус выявлен у 1111 человек, умерли 30 человек. За последние четверо суток не выявлен ни один новый случай заболевания", - сказано в сообщении.
По данным на 24 июня, выздоровели 903 человека, или 81,4% инфицированных.
За последние сутки не госпитализирован ни один зараженный COVID-19. В больницах лечатся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.