В Латвии четвертый день не регистрируют новых случаев COVID-19

РИГА, 24 июн – РИА Новости. Четвертый день в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные в среду на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

"С начала пандемии проведено 141713 тестов, коронавирус выявлен у 1111 человек, умерли 30 человек. За последние четверо суток не выявлен ни один новый случай заболевания", - сказано в сообщении.

По данным на 24 июня, выздоровели 903 человека, или 81,4% инфицированных.

За последние сутки не госпитализирован ни один зараженный COVID-19. В больницах лечатся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.