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Певец Брендон Ури призвал штаб Трампа не использовать его песни
Вокалист группы Panic! At the Disco Брендон Ури призвал предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа прекратить использовать его песни во время... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:33
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире

Певец Брендон Ури призвал штаб Трампа не использовать его песни

15:33 24.06.2020
273
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вокалист группы Panic! At the Disco Брендон Ури призвал предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа прекратить использовать его песни во время митингов.
"Вам никто это не предлагал. Хватит включать мою песню", - написал музыкант в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к членам предвыборной кампании Трампа.
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Издание Hill отмечает, что Ури сделал соответствующее заявление после митинга Трампа в Финиксе, штат Аризона, во вторник, во время которого президент вышел к публике под одну из композиций Panic! At the Disco.
Кроме того, американский музыкант призвал голосовать против действующего президента США на выборах в ноябре, заявив, что Трамп не представляет интересов населения.
Издание отмечает, что Ури не первый певец, недовольный тем, что Трамп использовал его песни во время мероприятий. Ранее свое недовольство высказывали такие музыканты, как Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Rolling Stones и Queen.
Выборы президента США пройдут 3 ноября, Трамп планирует избираться на второй четырехлетний срок. Его оппонентом от демократов почти наверняка будет бывший вице-президент Джо Байден.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденАризонаСШАВ мире
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