Певец Брендон Ури призвал штаб Трампа не использовать его песни

Кроме того, американский музыкант призвал голосовать против действующего президента США на выборах в ноябре, заявив, что Трамп не представляет интересов населения.

Издание отмечает, что Ури не первый певец, недовольный тем, что Трамп использовал его песни во время мероприятий. Ранее свое недовольство высказывали такие музыканты, как Элтон Джон, Адель, Рианна, группы Rolling Stones и Queen.