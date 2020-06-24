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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573422905.html
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:18
75 лет великой победы
россия
т-34
севастополь
безопасность
общество
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https://ria.ru/20200624/1573421475.html
в этом весь труд журналиста: где приукрасил, а не случилось красивого, то преувеличил, цель одна - привлечь внимание
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фейк
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россия
севастополь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, т-34, севастополь, безопасность, общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

15:29 24.06.2020 (обновлено: 20:18 24.06.2020)
156920
© Фото : Минобороны РоссииТанк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть.
"Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — говорится в сообщении.
В Черноморском флоте также отметили, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.
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75 лет Великой ПобедыРоссияТ-34СевастопольБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
в этом весь труд журналиста: где приукрасил, а не случилось красивого, то преувеличил, цель одна - привлечь внимание
24 июня, 16:47
ygrosha
13622957
фейк
24 июня, 15:52
Влад Темин
10913008
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