https://ria.ru/20200624/1573422905.html
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:29
2020-06-24T20:18
75 лет великой победы
россия
т-34
севастополь
безопасность
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431699_0:53:1200:728_1400x0_80_0_0_8f5f018295b77a5f6df39020b630641d.jpg
https://ria.ru/20200624/1573421475.html
ygrosha
в этом весь труд журналиста: где приукрасил, а не случилось красивого, то преувеличил, цель одна - привлечь внимание
161
22
россия
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431699_0:53:1200:728_1400x0_80_0_0_8f5f018295b77a5f6df39020b630641d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-34, севастополь, безопасность, общество