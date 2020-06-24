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Виталия Рувинского переизбрали главным редактором сайта "Эха Москвы"
Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта "Эха Москвы", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:27
виталий рувинский
алексей венедиктов (журналист)
медиа - общество
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353
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виталий рувинский, алексей венедиктов (журналист), медиа - общество

Виталия Рувинского переизбрали главным редактором сайта "Эха Москвы"

15:27 24.06.2020
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© Фото : аккаунт Виталия Рувинского в FacebookВиталий Рувинский
Виталий Рувинский
© Фото : аккаунт Виталия Рувинского в Facebook
Виталий Рувинский . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта "Эха Москвы", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта, при явке 87% он набрал 95% голосов на тайном голосовании (20 за, 1 против). Завтра я представлю его кандидатуру генеральному директору ЗАО "Эхо Москвы", - написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
Рувинского не раз штрафовали за нарушения, связанные с публикацией материалов на сайте "Эха". Последний такой случай произошел несколько дней назад, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о штрафах за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Суд оштрафовал радиостанцию на 200 тысяч рублей, а Рувинского - на 60 тысяч.
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Виталий РувинскийАлексей Венедиктов (журналист)Медиа - Общество
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