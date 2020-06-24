https://ria.ru/20200624/1573422868.html
Виталия Рувинского переизбрали главным редактором сайта "Эха Москвы"
Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта "Эха Москвы", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:27
2020-06-24T15:27
виталий рувинский
алексей венедиктов (журналист)
медиа - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий рувинский, алексей венедиктов (журналист), медиа - общество