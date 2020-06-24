Виталия Рувинского переизбрали главным редактором сайта "Эха Москвы"

"Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта, при явке 87% он набрал 95% голосов на тайном голосовании (20 за, 1 против). Завтра я представлю его кандидатуру генеральному директору ЗАО "Эхо Москвы", - написал Венедиктов в своём Telegram-канале.