В Швейцарии число заразившихся COVID-19 достигло 31 376 человек

По данным на среду, за сутки в стране было зарегистрировано 44 новых заражения (22 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 376, всего скончалось 1682 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 523 909 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев.