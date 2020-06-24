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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573422783.html
В Швейцарии число заразившихся COVID-19 достигло 31 376 человек
За сутки в Швейцарии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели 31 376 человек, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся COVID-19 достигло 31 376 человек

15:26 24.06.2020 (обновлено: 16:31 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели 31 376 человек, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на среду, за сутки в стране было зарегистрировано 44 новых заражения (22 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 376, всего скончалось 1682 человека.
Всего с начала эпидемии было проведено 523 909 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев.
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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