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Госбюро Украины вызвало Порошенко на допрос по делу о назначении судей
Государственное бюро расследований Украины вызвало экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении членов Высшего РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:24
ирина венедиктова
руслан рябошапка
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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ирина венедиктова, руслан рябошапка, петр порошенко, украина, в мире

Госбюро Украины вызвало Порошенко на допрос по делу о назначении судей

15:24 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины вызвало экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении членов Высшего совета правосудия, сообщила пресс-служба ведомства.
"Порошенко Петр Алексеевич вызывается на 10.00 (совпадает с мск) 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном деле № 62019000000000753 (о назначении судей - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
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Опасный слив: Порошенко испугался книги Джона БолтонаСенсации не получилось. Книга экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности до публикации утекла в Интернет. Там много говорится об Украине. Петр Порошенко поспешил дать свои комментарии.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань писал в своем блоге в издании "Украинская правда", что по этому номеру зарегистрировано дело "по факту возможного захвата государственной власти и невыполнении решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия".
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
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Послушают прокуроры. Опубликован второй "разговор" Порошенко и Байдена
1590012
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