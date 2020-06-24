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На Украине завели дело против бывшего руководства ГП "Антонов"
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства государственного предприятия "Антонов", расследование касается порядка... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:22
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РИА Новости
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укроборонпром, украина, в мире

На Украине завели дело против бывшего руководства ГП "Антонов"

15:22 24.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "Антонов"
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Испытательный цех предприятия "Серийный завод "Антонов" . Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства государственного предприятия "Антонов", расследование касается порядка передачи товаров, подлежащих экспортному контролю, сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".
"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном деле, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов". Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении на сайте концерна.
Судейский молоток
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Суд в Москве исключил концерн "Антонов" из совместного с ОАК предприятия
В "Укроборонпроме" напомнили, что проверка деятельности предприятия была проведена по поручению премьера Украины Дениса Шмыгаля.
"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов", - добавили в "Укроборонпроме".
На прошлой неделе государственный концерн "Укроборонпром" объявил о повторном увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.
Презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
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Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие "Антонов" изготовило около 22 тысяч самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.
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УкроборонпромУкраинаВ мире
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