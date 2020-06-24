На Украине завели дело против бывшего руководства ГП "Антонов"

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Служба безопасности Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства государственного предприятия "Антонов", расследование касается порядка передачи товаров, подлежащих экспортному контролю, сообщила пресс-служба государственного концерна " Укроборонпром ".

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном деле, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов". Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении на сайте концерна.

В "Укроборонпроме" напомнили, что проверка деятельности предприятия была проведена по поручению премьера Украины Дениса Шмыгаля

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов", - добавили в "Укроборонпроме".

На прошлой неделе государственный концерн "Укроборонпром" объявил о повторном увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца