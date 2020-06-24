Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.