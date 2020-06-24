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Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:21
россия
сергей нечаев (дипломат)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
германия
берлин (город)
в мире
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Да кто же будет рассекречивать документы? Это, как говорил "кирпич" в Место встречи изменить нельзя, свой срок с пола поднять.
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Ну так и что он рассказал? В статье вода какая-то.
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россия
германия
берлин (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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россия, сергей нечаев (дипломат), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, германия, берлин (город), в мире

Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

15:20 24.06.2020 (обновлено: 20:21 24.06.2020)
200135
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
20 июня, 18:40
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
"Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Но это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю — предвоенную историю, военную историю — и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать", — заявил посол, отвечая на вопрос, какую реакцию наблюдает он на статью Путина в Германии.
Он добавил, что важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, "чтобы не допускать этих трагедий".
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Обсудить 27
РоссияСергей Нечаев (дипломат)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Да кто же будет рассекречивать документы? Это, как говорил "кирпич" в Место встречи изменить нельзя, свой срок с пола поднять.
24 июня, 17:37
afanaci Пупкин
75537226
Ну так и что он рассказал? В статье вода какая-то.
24 июня, 18:59
ssmls
25200247
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