Еще два депутата парламента Армении сообщили о выявленном у них COVID-19

В среду о заражении COVID-19 проинформировал депутат от правящей фракции "Мой шаг" Виктор Егнибарян. "Вчера днем сдал тест (на коронавирус – ред.). Результат положительный. Никаких проблем со здоровьем нет, самоизолировался дома", - написал Енгибарян в Facebook.