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Еще два депутата парламента Армении сообщили о выявленном у них COVID-19
Два депутата парламента Армении сообщили в среду, что сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
михаил погосян
процветающая армения
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, михаил погосян, процветающая армения, армения, в мире

Еще два депутата парламента Армении сообщили о выявленном у них COVID-19

15:20 24.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 / Зданием армянского парламента в Ереване
Зданием армянского парламента в Ереване
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 /
Зданием армянского парламента в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Два депутата парламента Армении сообщили в среду, что сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат.
Во вторник заместитель председателя Национального собрания (парламента) от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, жалоб нет. Энфиаджян стал первым армянским парламентарием, у которого выявили коронавирус.
В среду о заражении COVID-19 проинформировал депутат от правящей фракции "Мой шаг" Виктор Егнибарян. "Вчера днем сдал тест (на коронавирус – ред.). Результат положительный. Никаких проблем со здоровьем нет, самоизолировался дома", - написал Енгибарян в Facebook.
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Позже член от той же провластной фракции Кристине Погосян заявила агентству Sputnik Армения, что и у нее диагностирован коронавирус. Погосян отметила, что о положительном результате теста она узнала накануне вечером, однако уже три дня не появлялась на работе из-за плохого самочувствия. На данный момент она изолирована дома, в целом она чувствует себя лучше, несмотря на слабость, говорится в сообщении.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на среду, выявлены 21717 случаев заражения, 10797 пациентов вылечились, 386 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМихаил ПогосянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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